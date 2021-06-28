Libya Başbakanı Dibeybe, Fas'ı ülkesindeki seçimlere destek vermeye çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Başbakanı Dibeybe, Fas'ı ülkesindeki seçimlere destek vermeye çağırdı

Libya Başbakanı Dibeybe, Fas'ı ülkesindeki seçimlere destek vermeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abduhamid Dibeybe, resmi ziyaret kapsamında geldiği Fas'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Meliki ile Rabat'ta bir araya geldi.

Libya Başbakanı Abduhamid Dibeybe, resmi ziyaret kapsamında geldiği Fas'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Meliki ile Rabat'ta bir araya geldi.

Fas yerel basınında yer alan haberde, görüşmede Dibeybe'nin Libya'da yapılacak seçim hazırlıkları konusunda Fas'ı destek vermeye davet ettiği kaydedildi.

Haberde, Dibeybe'nin ülkesinde aralık ayında yapılması planlanan seçimler için yapılacak hazırlıklarda Rabat hükümetinden katılım ve desteklerini beklediğini ifade ettiğine değinildi.

Yaklaşan seçimlerde tek hedefin Libya'nın yönetimini yeniden Libyalılara bırakmak olduğunu belirten Dibeybe'nin, istikrarın sağlanması için ülkede bölünmüş halde bulunan 80 kurumu 3 ay içerisinde birleştirmeye çalışacaklarını vurguladığı aktarıldı.

Dibeybe'nin, Libya'daki geçici hükümetin 10 yıldan fazla süredir devam eden sağlık, bankacılık ve enerji gibi sorunları miras aldığını vurguladığına yer verildi.

Haberde Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Meliki'nin ise görüşmede, Libya sorununun çözümünün dışarıda değil ülkenin içinden bulunacağını ifade ettiği ve bu nedenle Fas'ın Libyalıların kendi arasındaki diyaloğu her zaman desteklediğini söylediği kaydedildi.

Mağrib ülkelerinin istikrar ve güvenliğinde Libya'nın büyük bir parça olduğunu dile getiren Meliki'nin, Libya sorununun çözümünde Fas'ın masada kalmaya devam edeceğini yinelediği belirtildi.

Libya'daki seçimleri değerlendiren Meliki'nin, ulusal uzlaşının ülkedeki sorunun çözümü için tek anahtar olduğunu söylediği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya Başbakanı Dibeybe, Fas'ı ülkesindeki seçimlere destek vermeye çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:01:45. #1.15#

title