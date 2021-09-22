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Libya Başbakanı Dibeybe'den "güvenoyu" tepkisi: "Bize engel çıkaranlar sadece savaş, yıkım istiyor"

AA - Haberler | Güncel
Libya Başbakanı Dibeybe'den

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Temsilciler Meclisinin (TM) "hükümetten güvenoyunu çekme" kararına tepki gösterdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Temsilciler Meclisinin (TM) "hükümetten güvenoyunu çekme" kararına tepki gösterdi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih'in başkanlığını yaptığı TM'nin "güvenoyu" kararını protesto etmek için başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda gösteri düzenleyen kalabalığı ziyaret eden Dibeybe, buradaki göstericilere hitap etti.

TM'nin tartışmalı bir oylama sonucu aldığı kararı eleştiren Dibeybe, "Meşruiyet sizindir ve karar verecek olan sizsiniz, engel çıkaranlar değil. Bize engel çıkaranlar, bu ülke için sadece kötülük, savaş ve yıkım istiyor." diye konuştu.

Libya Başbakanı, TM'den çıkan kararın tüm üyeleri temsil etmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Temsilciler Meclisinin tüm üyelerini kötülemek mümkün değil çünkü aralarında onurlu olanlar var. Ulusal bir duruş sergiledikleri için onları tebrik ediyorum. Bugün Tobruk'tan ayrılarak Trablus'a geliyorlar."

TM'nin tartışmalı "güvenoyu" adımı

Ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli TM, bugün düzenlediği oturumda oy çokluğuyla UBH'den güvenoyunun geri çektiğini iddia etmişti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun çekilmesi kararının oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun "evet" oyuyla onaylandığını ileri sürmüştü.

Başta Devlet Yüksek Konseyi (DYK) olmak üzere çok sayıda Libyalı yetkili, kurum, siyasetçi ve sivil toplum temsilcileri ise TM'nin güvenoyunu çekme oylamasının kanunsuz olduğunu bildirmişti.

TM'nin, hükümetten güvenoyunu çekmeyi görüşmesi için bir diğer yasama organı olan DYK'nin de onayını alması gerekiyor.

Ayrıca TM'nin yaptığı oylama Birleşmiş Milletlerin Libya'da siyasi çözüm için belirlediği yol haritasına ve 2015'teki Suheyrat Anlaşması'na da aykırı görülüyor.

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Haber: Libya Başbakanı Dibeybe'den 'güvenoyu' tepkisi: 'Bize engel çıkaranlar sadece savaş, yıkım istiyor' - Haberler
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