Libya Başbakanı Dibeybe, Avrupalı yetkililerle göç sorununu görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya Başbakanı Dibeybe, Avrupalı yetkililerle göç sorununu görüştü

Libya Başbakanı Dibeybe, Avrupalı yetkililerle göç sorununu görüştü
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Akdeniz'deki göç sorununu tek başına durduramayacağını ve bu sorunla mücadelede Avrupa Birliği (AB) ile sahici bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Akdeniz'deki göç sorununu tek başına durduramayacağını ve bu sorunla mücadelede Avrupa Birliği (AB) ile sahici bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, AB İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'u ve AB Libya Büyükelçisi Jose Sabadell'i başkent Trablus'ta kabul etti.

Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Ecdid Matuk Ecdid'in de katıldığı görüşmede, yasa dışı göç, insan kaçakçılığı, bunun terörizm, organ ve insan kaçakçılığı gibi olumsuz sonuçlarıyla mücadelede Libya'nın çabalarını desteklemenin yolları ele alındı.

Dibeybe, Libya'nın bir geçiş ülkesi olarak göç sorununu tek başına durduramayacağını, bu nedenle krizin çözümünde AB ve kaynak ülkelerle gerçekçi bir iş birliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca, göç sorununun farklı çözümler gerektiren hassas bir konu olduğu ve gerçek bir ortaklık kurarak krizi yönetmenin gerekliliği vurgulandı.

Bu kapsamda, kaynak ülkelerde kalkınma projeleri oluşturulması ve Libya'nın Göçle Mücadele Birimi ile Sahil Güvenliği personelinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için eğitim programlarıyla desteklenmesi gibi çeşitli çözümlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Muammer Kaddafi rejiminin yıkıldığı 2011'den bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sahne olan Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda 11 sivil öldü
Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda 11 sivil öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Burak Özçivit Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya Başbakanı Dibeybe, Avrupalı yetkililerle göç sorununu görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:23:28. #1.16#

title