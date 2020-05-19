Libya Başbakan Yardımcısı: "Müttefik ülkelerle bloklar oluşturmanın yollarını arıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Başbakan Yardımcısı: "Müttefik ülkelerle bloklar oluşturmanın yollarını arıyoruz"

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, hükümetin uluslararası müttefikleri ile blok oluşturmak istediğini belirtti.

Libya Başbakan Yardımcısı:
19.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:18

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, hükümetin uluslararası müttefikleri ile blok oluşturmak istediğini belirtti.

Muaytik, Libya merkezli "February TV"de yayınlanan açıklamasında, "Libya'nın mümkün olan en iyi faydayı elde etmesi için müttefik ülkelerle uluslararası bloklar oluşturmanın yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Muaytik, söz konusu ülkelerin isimlerine dair ise detay paylaşmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e destek vermekle suçlayan Muaytik, "Libya ile BAE arasında gerçek bir diplomatik ve siyasi ilişki yok." diye konuştu.

"Bazıları Berlin Anlaşması'nda da ortaya konulmuş olan açık belgeler ve bazı devletlerden ithal edilmiş belgeli silahlar var." diyen Muaytik, Hafter'in hangi devletlerden silah yardımı aldığına değinmedi.

Muaytik, söz konusu ülkelerin Hafter'e silah desteği sağladığına dair ellerinde belgeler bulunduğuna dikkati çekerek, Hafter'e silah tedariğinin Berlin Anlaşması'nı ihlal anlamına geldiğini vurguladı.

BAE merkezli Fulcrum Holding'in, Hafter'e destek vermek için Ürdün'de kurduğu paravan bir şirket üzerinden en az 18 milyon dolar harcayarak satın aldığı 6 helikopter ve 2 botla, Libya açıklarında seyreden gemilere baskın düzenlemeyi hedeflediği birkaç gün önce ortaya çıkmıştı.

Libya ordusu, dün sabah da ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hadise Cem Yılmaz Ebru Şallı
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Libya Başbakan Yardımcısı: "Müttefik ülkelerle bloklar oluşturmanın yollarını arıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 18:18:04. #1.15#
title