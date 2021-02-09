Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

09.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:50
Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 8, Bahreyn'de 3 ve Umman'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 8, Bahreyn'de 3 ve Umman'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 679 yeni vaka tespit edildi ve 955 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle vefat sayısının 1982'ye, vaka sayısının 125 bin 561'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 106 bin 377 oldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 719 kişi enfekte oldu, 461 kişi de iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 383'e, vaka sayısı 108 bin 48'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 101 bin 629'a çıktı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında bir kişinin daha vefat ettiği, 197 yeni vaka kaydedildiği, 236 kişinin ise hastalığı atlattığı aktarıldı.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 1536'ya, vaka sayısı 136 bin 187'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 128 bin 89 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Enis Berberoğlu Mehmet Kasapoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Selami Şahin Didem Kınalı Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:13:48. #1.14#
title