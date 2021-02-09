Libya, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 8, Bahreyn'de 3 ve Umman'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 8, Bahreyn'de 3 ve Umman'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 679 yeni vaka tespit edildi ve 955 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle vefat sayısının 1982'ye, vaka sayısının 125 bin 561'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 106 bin 377 oldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 719 kişi enfekte oldu, 461 kişi de iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 383'e, vaka sayısı 108 bin 48'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 101 bin 629'a çıktı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında bir kişinin daha vefat ettiği, 197 yeni vaka kaydedildiği, 236 kişinin ise hastalığı atlattığı aktarıldı.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 1536'ya, vaka sayısı 136 bin 187'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 128 bin 89 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly