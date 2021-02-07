Libya, BAE ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Libya, BAE ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

07.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:36
Libya, BAE ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 17, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7, Umman'da 2 kişi hayatının kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 17, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7, Umman'da 2 kişi hayatının kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son iki günde Kovid-19 hastası 17 kişi yaşamını yitirdi, 1132 yeni vaka tespit edildi, 1227 hasta ise iyileşti.

Son verilerle vefat sayısının 1953'e, vaka sayısının da 124 bin 26'ya çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 104 bin 539 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 93 yeni vaka görüldü, 4 bin 678 hasta sağlığına kavuştu.

Böylece toplam can kaybının 921'e, vaka sayısının 326 bin 495'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 305 bin 759 oldu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son üç günde Kovid-19'dan 2 kişi daha vefat etti, 633 yeni vaka kaydedildi, 432 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle can kaybı 1534'e, vaka sayısı da 135 bin 674'e yükselirken, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 127 bin 698 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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