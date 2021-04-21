Libya, askeri birliklerine Çad sınırında güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi
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Libya, askeri birliklerine Çad sınırında güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi

Libya, askeri birliklerine Çad sınırında güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin güneyindeki Çad sınırında gerekli önlemlerin alınması için bölgedeki askeri birliklere talimat gönderdi.

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin güneyindeki Çad sınırında gerekli önlemlerin alınması için bölgedeki askeri birliklere talimat gönderdi.

Libya Başkanlık Konseyinin bölgedeki askeri birliklere hitaben yayımladığı yazılı talimatta, güney sınırının güvence altına alınması ve korunması için her türlü önlemin alınması emredildi.

Başkanlık Konseyi, herhangi bir acil durumla zamanında başa çıkmaya hazır olunmasını, olay ve gelişmelerin an be an rapor edilmesini bildirdi.

Çad'ın kuzeyindeki ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi (FACT) adlı grupla 19 Nisan'da çıkan çatışmalarda, Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun (68) hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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