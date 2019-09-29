Libya: Ankara ve Abu Dabi'nin sahne arkasındaki bilek güreşi

29.09.2019 19:46

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri devam eden iç savaşta General Halife Hafter güçleri ile Trablus merkezli hükümet güçlerinin ilerleme kaydedememesi tarafların teknolojik savaş silahlarına yönelmelerine neden oldu.



Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan destekli Hafter komutasındaki kuvvetler 4 Nisan'dan beri, Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kamuoyunca kabul gören Trablus merkezli hükümete karşı taarruza geçti. Euronews.com'da Görüntüle