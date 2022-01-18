Libya Anayasa Komisyonu: Başka komisyon kurulması ülkeyi daha çok krize sürükler

Libya Anayasa Komisyonu, anayasa taslağının hazırlanması için yeni bir komite oluşturulmasının "ülkeyi daha fazla krize sürükleyeceğini" açıkladı.

Libya Anayasa Komisyonu, anayasa taslağının hazırlanması için yeni bir komite oluşturulmasının "ülkeyi daha fazla krize sürükleyeceğini" açıkladı.

Anayasa Komisyonu Başkanı El-Cilani Erhume, Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih'in uzlaşıya dayanan bir anayasa taslağı hazırlanması için başka bir komite oluşturulması yönündeki çağrısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Erhume, "(Halk tarafından seçilen) Komisyon, Salih'in önerisini reddediyor çünkü bu anayasa bildirgesine, anayasa taslağı referandum yasasına aykırıdır ve seçilmiş bir organın yetkilerine yönelik saldırıdır, ayrıca bu ülkeyi daha fazla krize sürükler." diye konuştu.

Komisyon Başkanı ayrıca bu süreçteki son sözün referandum yoluyla sadece Libya halkına ait olduğuna dikkati çekti.

Anayasa Komisyonu üyelerinden Nadya Umran da, "Olan her şeyin, iktidarı sürdürmek, anayasanın kabulünü, seçimlerin yapılmasını, hukuk devleti ve kurumlarının kurulmasına engel olmak için yapılan ertelemeler ve zaman harcama çerçevesinde yapılıyor." görüşünü paylaştı.

Umran, Salih'in söylediklerinin sadece kişisel görüşünü yansıttığını ancak yasal olarak herhangi bir işlem yapma veya kimseyi değiştirme hakkının olmadığını vurguladı.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, dün yaptığı açıklamada, "Uzlaşıya dayalı bir anayasa taslağını oluşturmak için Arap ve uluslararası deneyimlerle desteklenen, ülkedeki üç bölgeyi temsil eden; Anayasa hukuku alanında uzmanlaşmış akademisyen, yazar ve aydın 30 isimden oluşan bir komitenin oluşturulması zorunla hale geldi. Bu komitenin, göreve başladıktan en geç 1 ay sonrasında tasarıyı oluşturmuş olması gerekli." ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa Komisyonu, Ocak 2014'te seçildi. Kurulun aslen 60 üyesi olması gerekirken, Amaziglerin çekilmesi nedeniyle 58 üyesi bulunuyor.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak TM ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.