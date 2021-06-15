Libya alıkoyduğu 15 Tunuslu balıkçıdan 11'ini serbest bıraktı
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Libya alıkoyduğu 15 Tunuslu balıkçıdan 11'ini serbest bıraktı

Libya alıkoyduğu 15 Tunuslu balıkçıdan 11'ini serbest bıraktı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Libya makamlarının geçen hafta kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle alıkoyduğu Tunuslu 15 balıkçıdan 11'ini serbest bıraktığı bildirildi.

Libya makamlarının geçen hafta kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle alıkoyduğu Tunuslu 15 balıkçıdan 11'ini serbest bıraktığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Tunus İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Mustafa Abdulkebir, 10 Haziran'da Libya'nın batısındaki Ez-Zaviye Limanı'nda alıkonulan Tunuslu balıkçıların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Abdulkebir, 3 balıkçı teknesiyle "gelişigüzel avcılık yaptıkları" gerekçesiyle alıkonulan 15 Tunuslunun Libya mahkemelerine sevk edilmediğini söyledi.

Balıkçılardan 11'inin serbest bırakıldığını aktaran Abdulkebir, diğer 4 balıkçının da bugün salıverilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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