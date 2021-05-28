Libya Akdeniz'deki yasa dışı göçle mücadelede güney sınırlarının korunması için AB ülkeleri ile anlaştı

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Akdeniz'deki yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) ile Libya'nın güney sınırlarının korunması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Akdeniz'deki yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) ile Libya'nın güney sınırlarının korunması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Menguş, temaslarda bulunmak üzere başkent Trablus'u ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bir araya geldi.

Menguş ve konuk heyet, görüşmenin ardından Başbakanlık konutunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Akdeniz'deki yasa dışı göç konusunda "kapsamlı ve farklı bir görüşme yaptıklarını" kaydeden Libya Dışişleri Bakanı, sorunu gerçekçi bir şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Akdeniz'deki göç sorununun acı bir olay ve insani bir mesele olduğunu belirten Menguş, bunun hem Libya'nın hem de bölgenin ve Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için de sorun oluşturduğuna dikkati çekti.

Menguş, "Göçmenler daha iyi bir yaşam için yola çıkıyor. Öte yandan Libya da barış ve istikrar arayan bir ülke olarak bu yasa dışı göç sorunundan muzdarip durumda." dedi.

Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmelerinde "fiilli çözümlere vardıklarını" aktaran Libyalı Bakan, "İlk olarak güney sınırımızın güvenliğinin öncelik olduğunda anlaştık. Sorunun kaynak noktası olan Libya'nın güneyinin korunması için AB'nin kaynak ve teknoloji desteği olacak." diye konuştu.

Menguş, Libya açıklarında göçle mücadele için görev yapan Libya Sahil Güvenliğine verilen desteğin çözümün bir parçası olduğunu, ama başlangıç noktası olamayacağını da sözlerine ekledi.

"Birlikte çalışmaya hazırız"

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ve Avrupalı bakanlar da ziyaret kapsamında ayrıca Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştüklerini kaydederek, AB ülkelerinin Libya'nın ulusal barış ve istikrarını desteklediğini vurguladı.

AB'nin bu yıl Akdeniz konusunda yakın komşuları ve ortakları ile ilişkilerini geliştirmek için yeni ve azimli bir ajanda belirlediğine işaret eden Varhelyi, "Libya'nın da tüm bölgeye sunduğumuz bu yeni ortaklığın bir parçası olmasını istiyoruz. Bugün bu yüzden buradayız." diye konuştu.

Varhelyi, "Libya güvenlik ve istikrara ihtiyaç duyuyor, ancak yasa dışı göç bunu baltalıyor. Bunlar, paylaştığımız ortak sorunlar ve Libya ile birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan Di Maio da Libya'nın güneyinin güvenliği ve geliştirilmesinin temel bir konu olduğuna dikkati çekerek, bu bölgedeki suçlarla mücadelenin de önem taşıdığını kaydetti.

Göç sorununa çözümde katkıları için AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'ye de teşekkür eden Di Maio, AB'nin Irini Operasyonu ile Akdeniz'in güvenliği için çalıştığını kaydetti.

Di Maio ayrıca, Libya Başbakanı Dibeybe'nin, bakanlardan oluşan bir heyetle 31 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve iki ülke arasındaki iş forumuna katılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir