Libya Adalet Bakanlığından AB'ye, toplu mezarlar konusunda teknik destek çağrısı
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Libya Adalet Bakanlığından AB'ye, toplu mezarlar konusunda teknik destek çağrısı

Libya Adalet Bakanı Muhammed Lemlum, Avrupa Birliği'nden, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarlarla ilgili olarak Libya hükümetine teknik destek sunmasını istedi.

Libya Adalet Bakanlığından AB'ye, toplu mezarlar konusunda teknik destek çağrısı
21.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:42

Libya Adalet Bakanı Muhammed Lemlum, Avrupa Birliği'nden, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarlarla ilgili olarak Libya hükümetine teknik destek sunmasını istedi.

Libya Adalet Bakanlığının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lemlum, başkent Trablus'ta, Libya'daki Avrupa Birliği Sınır Yardımı Misyonu (EUBAM) Başkanı Vincenzo Tagliaferri ile bir araya geldi.

Lemlum görüşmede, EUBAM'la Adalet Bakanlığı arasında Yüksek Yargı Enstitüsü ile yargı kurumlarındaki memurların potansiyellerinin desteklenmesi gibi pek çok alanda artan işbirliği olduğunu ifade etti.

Lemlum, Adalet Bakanlığının, özellikle Terhune'deki toplu mezarlarda bulunan cesetlerin DNA analizlerinin yapılması ve kurbanların kimliklerinin tespit edilmesi konusunda teknik desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Tagliaferri ise Libya Adalet Bakanlığı ile EUBAM arasındaki işbirliği düzeyinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi ve ilerleyen dönemde bu işbirliğinin artması temennisinde bulundu.

Libya ordusu dün Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus ve Terhune kentindeki toplu mezarlar ve hastanelerde 5 Haziran'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Libya ordusu 17 Haziran'da da söz konusu toplu mezarlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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