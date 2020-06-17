Libya Adalet Bakanlığı, toplu mezarlar için UCM'yi göreve çağırdı
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Libya Adalet Bakanlığı, toplu mezarlar için UCM'yi göreve çağırdı

Libya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nasr Gita, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlar ve cesetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin devreye girme sorumluluğu olduğunu söyledi.

Libya Adalet Bakanlığı, toplu mezarlar için UCM'yi göreve çağırdı
17.06.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:57

Libya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Nasr Gita, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlar ve cesetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin devreye girme sorumluluğu olduğunu söyledi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune kenti ve çevresinde ortaya çıkarılan toplu mezarlara ilişkin başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Libya Adalet Bakanlığının insan haklarından sorumlu müsteşarı Nasr Gita, Libya Kızılayı yetkilisi Faysal Muhammed Celval ve askeri yetkililer açıklama yaptı.

Açıklamada, Terhune'nin milislerinden temizlenmesinin ardından ortaya çıkan toplu mezarlarda acı verici görüntülere şahit olunduğu, kurbanların canlı canlı toplu mezarlara gömülerek öldürüldükleri belirtildi.

Nasr Gita, Terhune'deki insan hakları ihlalleri ve bulunan toplu mezarlar konusunda UCM'nin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

"Libya ulusal mahkemelerinin konuyu takip etmeye muktedir olduğunu" ifade eden Gita, ancak insan hakları ihlallerine yönelik böyle bir konunun Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde UCM'ye de taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Gita, "Libya mahkemelerinin tam kapsamlı soruşturma yürütmesini kısıtlayan bazı şartlar mevcuttur. Bunlardan biri de BM Güvenlik Konseyi'nin 1970-2011 sayılı kararınca UCM'nin Libya krizine bakmakla sorumlu olmasıdır. Bu nedenle ulusal mahkemelerimizin bunun takibini yapabilecek gücü olduğuna inancımız tam olsa da BMGK'nin kararı gereği işlenen tüm insan hakları ihlallerinde UCM'nin devreye girmesi elzemdir." diye konuştu.

Libya Kızılayı yetkilisi Faysal Muhammed Celval da Terhune şehrindeki hastanede 106 ceset bulunduğunu, 14 cesedin kimlik tespiti tamamlanarak yakınlarına teslim edildiğini, geri kalan cesetlerin çoğunun Misrata, Trablus ve Ebu Selim bölgelerindeki hastanelere nakledildiğini belirtti. Celval, ölü bedenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğuna dikkati çekti.

Libya Kızılayına gelen ihbarlar sonucunda geniş bir alana yayılan çok sayıda toplu mezar bulduklarını dile getiren Celval, "bölgedeki durum insan hayatının hiçe sayıldığına işaret ediyor" diye konuştu.

Celval ayrıca, toplanması ve taşınması sırasında cesetlerde uluslararası kanunlara ve insan haklarına aykırı işkence uygulamaları gözlediklerini söyledi.

Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

Libya hükümeti, "sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif, işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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