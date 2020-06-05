Libya Adalet Bakanının eşine Fatih'te yankesicilik şoku
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Libya Adalet Bakanının eşine Fatih'te yankesicilik şoku

LİBYA Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah iznini Fatih'teki bir AVM'ye girdiği sırada yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

Libya Adalet Bakanının eşine Fatih'te yankesicilik şoku
05.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:58
LİBYA Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah iznini Fatih'teki bir AVM'ye girdiği sırada yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşi Ahlaam Omar Alhusayn, Fatih Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerindeki bir AVM'ye Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için gitti. Bakanın eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah izni AVM'ye girdiği sırada 3 kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındı. Ahlaam Omar Alhusayn'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, AVM ve çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından yankesicilerin eşkali belirlenirdi. Yankesicilerin Suriye uyruklu oldukları öğrenilirken Heyem N., Zahra S. ve Eric N. isimli şüpheliler Valide Sultan Camii yer altı çarşısı girişinde Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.   Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu şüpheliler çıkartıldıkları mahkemede Libya Adalet Bakanı'nın eşine yankesicilik yaptıklarını itiraf etmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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