Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı, 116 kişi kayıp

Libya'nın başkenti Tripoli açıklarında göçmenleri taşıyan ahşap tekne alabora olurken 132 kişi kurtarıldı, 116 kişi ise kayıp.

Libya ordu sözcüsü Eyub Kassım'ın yaptığı açıklamaya göre göçmenleri taşıyan tekne Tripoli'nin doğusundaki Komas koyu civarında alobora oldu. Teknede bulunanların 132'si Libya sahil güvenlik güçleri ve yerel bir balıkçı botu tarafından kurtarılırken 116 kişi ise kayıp durumda. Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle