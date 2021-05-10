Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü
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Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 5 ölü
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu.

Botta bulunanlardan biri çocuk olmak üzere en az 5 kişi boğularak yaşamını yitirdi, hayatta kalan göçmenler ise balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Libya açıklarında dün de 700'den fazla düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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