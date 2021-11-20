Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü

Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü bildirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) hayatta kalan göçmenlerden aktardığına göre, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir göçmen botunun batması sonucu 75'ten fazla düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Hayatta kalan 15 göçmenin Libya'nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı belirtildi.

Yaşanan son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi.

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

 Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi...

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi...

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title