Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü - Haberler

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Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü

AA - Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
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Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 19 ölü

Libya'nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfından yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel

Suriyeli, Göçmen, Tobruk, Libya, Güncel, Haberler

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