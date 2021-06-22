Libya açıklarında bir haftada toplam bin 594 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya açıklarında bir haftada toplam bin 594 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında bir haftada toplam bin 594 kaçak göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Libya açıklarında son bir hafta boyunca yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan bin 600 kaçak göçmen kurtarıldı.

Libya açıklarında son bir hafta boyunca yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan bin 600 kaçak göçmen kurtarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, sadece son 1 hafta boyunca Avrupa'ya gitmeye çalışan bin 594 kaçak göçmen kurtarıldığı bildirildi. IOM'un yaptığı açıklamada, "13-19 Haziran arasında bin 594 göçmen denizde kurtarıldı ve Libya'ya geri götürüldü" ifadesini kullandı.

IOM'a göre, Libya açıklarında bu sene boyunca kadın ve çocuk dahil olmak üzere 14 bin 388 yasa dışı göçmen kurtarılırken, 194 göçmen hayatını kaybetti. IOM, 492 göçmenin ise kayıp olduğunu kaydetti. Kurtarılan göçmenler, Libya'daki yasadışı göçmen kabul merkezlerine transfer edilirken bu merkezleri kapatmak için uluslararası çağrılar atılıyor.

Libya, 2011'de meydana gelen ve Muammer Kaddafi'nin dönemi sona erdiren Libya iç savaşının ardından, Avrupa'ya gitmek isteyen yasadışı göçmenler için bir çıkış noktası haline geldi. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pompalıyla dehşet saçan gencin gerekçesi öğrenildi! Komşusu balkona çıkıp cinsel organını göstermiş
Pompalıyla dehşet saçan gencin gerekçesi öğrenildi! Komşusu balkona çıkıp cinsel organını göstermiş
Kaza yaptığı için öldü sanılan şahsın vurulduğu ortaya çıktı! Aşk cinayetine kurban gitmiş
Kaza yaptığı için öldü sanılan şahsın vurulduğu ortaya çıktı! Aşk cinayetine kurban gitmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Emel Sayın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Elmas Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya açıklarında bir haftada toplam bin 594 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:59:26. #1.14#

title