Libya Açıklarında 80 Afrikalı Göçmen Kurtarıldı

Libya açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 80 Afrikalı göçmen kurtarıldı.



Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, yaptığı basın açıklamasında, başkent Trablus'un doğusundaki El-Garabulli açıklarında yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan Afrika uyruklu 80 göçmenin kurtarıldığını söyledi.



Kasım, 20'si kadın, 7'si çocuk göçmenlerin çoğunun Nijerya, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili ve Gana uyruklu olduğunu kaydetti.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, yıl başından bu yana yaklaşık bin 800 göçmen Akdeniz'de yaşamını yitirdi.