Libya Açıklarında 40 Göçmen Kurtarıldı

Libya açıklarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 40 göçmenin kurtarıldığını bildirildi.

Libya Deniz Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı sahili açıklarında motoru bozulan şişme botta bulunan 8'i kadın, 1'i çocuk 40 göçmen, sahil güvenliğin ihbarı üzerine kurtarıldı.

Fas, Mısır, Suriye ve Nijerya uyruklu oldukları tespit edilen ve Trablus Deniz Üssü'ne götürülen göçmenler, insani ve tıbbi yardımın ardından Yasadışı Göçle Mücadele Birimi'ne sevk edildi.

Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İspanyol sivil toplum kuruluşu "Proactiva Open Arms"ın birkaç gün önce Libya sahil güvenliğinin "bir kadın ile bir çocuğu botta ölüme terk ettiğine" ilişkin iddiası yalanlandı.

Açıklamada, "Söz konusu kuruluşun yaptığı açıklamalar, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen sistematik kampanyanın bir parçası ve iftiradan başka bir şey değil." ifadelerine yer verildi.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.