Libya açıklarında 15 düzensiz göçmen boğuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya açıklarında 15 düzensiz göçmen boğuldu

26.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:26
Libya açıklarında 15 düzensiz göçmen boğuldu

Libya açıklarında bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmenden 15'inin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Libya açıklarında bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmenden 15'inin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya sahil güvenlik güçleri, bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Düzensiz göçmenlerden 105'i kurtarılırken 15'inin boğulduğu belirlendi.

Göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiği belirtildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Ateş Kavga Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya açıklarında 15 düzensiz göçmen boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 21:27:33. #1.14#
title