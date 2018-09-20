Libya Açıklarında 11 Göçmen Kurtarıldı

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee, Libya açıklarında 11 göçmeni kurtardı.

SOS Mediterranee İtalya'nın sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan açıklamada, kuruluşun arama kurtarma gemisi Aquarius'un Libya açıklarında 11 göçmeni kurtardığı bildirildi.

Açıklamada, "Aquarius, Libya açıklarındaki uluslararası sularda zor durumdaki küçük bir botun kurtarılması işlemini tamamladı. Aşırı dolu olan bot, su almaya başlamıştı. Kimsenin can yeleği yoktu. Kurtarılan 11 kişi şimdi güvende." ifadesine yer verildi.

Kurtarma işleminden önce Libyalı yetkililere bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, bir cevap alınamadığı ve Malta, Tunus ile İtalyan yetkililerin de bilgilendirildiği kaydedildi.

Sadece İtalyan yetkililerin "Libyalı yetkilileri bilgilendireceklerine dair" cevap verdiğinin belirtildiği açıklamada, daha sonra Libya Yardım Koordinasyon Merkezi'nin Aquarius'tan kurtarılanları devriye gemisine transfer etmesini talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "(Libya'ya) İnsanları Libya'ya geri götürmenin uluslararası hukukun ihlali olacağını çünkü o ülkenin güvenli bir yer olmadığını söyleyerek cevap verdik. Libya açıklarında, uluslararası sularda tehlikede olan diğer botları saptamaya hazır bir şekilde devriye geziyoruz." ifadesine yer verildi.

Salvini'den "İtalya'ya gelemezsiniz" paylaşımı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de Aquarius'un kurtardığı göçmenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Salvini, "Aquarius, Libya sularında, anakaradan birkaç mil açıkta bir düzine insanı kurtardı ama Trablus Sahil Güvenlik Birimiyle iş birliği yapmayı reddettiler. Şimdi de Akdeniz'de amaçsızca dolaşıyorlar. Tekrar söylüyorum, istediğiniz yere gidin ama İtalya'ya gelemezsiniz." ifadesini kullandı.