Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon Milli Savunma Bakanı Adamo ile görüştü
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Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon Milli Savunma Bakanı Adamo ile görüştü

Librevil Büyükelçisi Kaygısız, Gabon Milli Savunma Bakanı Adamo ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Michael Moussa Adamo tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gabon Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Michael Moussa Adamo tarafından kabul edildi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Gabon arasındaki askeri iş birliği konuları etraflıca ele alındı.

Savunma Bakanı Adamo, bu vesileyle, başta savunma sanayii alanında olmak üzere Gabon'un Türkiye ile çok boyutlu ilişkilerini ve iş birliğini pekiştirmek istediğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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