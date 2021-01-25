Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz
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Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz

25.01.2021 15:32 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:40
Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz

Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruzLİBREVİL Büyükelçiliği, Gine Körfezi'nde gemide korsanlar tarafından öldürülen mühendis Azerbaycanlı Farman Ismayılov'un cenaze nakil işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz

LİBREVİL Büyükelçiliği, Gine Körfezi'nde gemide korsanlar tarafından öldürülen mühendis Azerbaycanlı Farman Ismayılov'un cenaze nakil işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

Librevil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında hayatını kaybeden Azeri kardeşimizin cenazesinin nakil işlemlerini yapıyoruz. 3 Türk gemicinin sağlık durumu iyi" denildi. Büyükelçilik, Farman Ismayılov'un cenaze işlemlerinden ve korsanlardan kurtulan mürettebatın Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız ile çekilen fotoğraflarını da paylaştı.Gemiye çıktıklarında ikinci mühendis Farman Ismayılov'u öldüren korsanlar, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan'ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürmüş, Başmühendis Süha Tatlıgül ise korsanlardan saklanarak kurtulmuştu.

ANKARA,


Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz
Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz
Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz
Librevil Büyükelçiliği: Azeri kardeşimizin cenaze nakil işlemlerini yapıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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