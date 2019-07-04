– Facebook blockchain departmanı başkanı David Marcus, şirketin tanıttığı kripto para birimi Libra'yı savunarak, "Libra'dan yararlanmak için Facebook'a güvenmenize gerek yok" çağrısı yaptı.

Facebook'un Haziran ayında tanıttığı kripto para birimi Libra, çeşitli kurumsal otorite ve yasa yapıcının eleştirisiyle karşılanmıştı. Libra'nın, birden fazla para birimine bağlı bir stablecoin olarak 2020'de piyasaya sürüleceği ve söz konusu kripto para biriminin kontrolünde aralarında Visa, Mastercard, Uber ve PayPal gibi şirketlerin bulunduğu Libra Birliği'nin olacağı açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, Calibra adlı dijital cüzdan da tanıtılmıştı.

Aralarında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın da yer aldığı birçok otorite, Libra'nın 2020 yılında piyasaya sürülmesinden önce sıkı bir şekilde incelenmesi gerektiği uyarıları yapmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı Maxine Waters, Salı günü Facebook'a gönderdiği mektupta, yasa yapıcıların Libra'nın olası risklerini değerlendirebilmesi için şirkete operasyonlarını durdurma çağrısı yaptı:

"Facebook'u dünya nüfusunun çeyreğinin kullanması sebebiyle, Kongre'nin mevcut sorunları inceleme ve harekete geçmelerine fırsat tanımak için Facebook'un acilen (Libra) uygulama planlarını durdurması gerekiyor."

Mektupta ayrıca, Libra ve diğer kripto para birimlerinin küresel finansal sistemi tehlikeye atabileceği uyarısı yapıldı:

"Bu gibi ürün ve hizmetler düzensiz bir şekilde denetleme olmadan başıboş bırakılırsa ABD ve küresel finansal istikrarı tehlikeye atabilecek sistematik risklere sebep olabilirler."

Söz konusu mektuba yanıt olarak Marcus, Çarşamba günü paylaştığı bir blog yazısında Libra'nın kontrolünde Facebook'un olmayacağı yönündeki savını yineledi. Marcus, Facebook'un Libra Birliği'nin yüzlerce üyesinden yalnızca biri olduğunu hatırlatarak şirketin kripto para birimini kontrol etmeyeceğini vurguladı ve "Sonuç olarak Libra'dan faydalanmak için Facebook'a güvenmenize gerek yok" dedi.

Marcus ayrıca, Calibra'nın platformdaki dijital cüzdanlardan yalnızca biri olacağını ve şirketin Calibra'dan finansal veri almayacağını belirtti.

Bunun yanında Facebook'tan yapılan açıklamada, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi ve Mali Hizmetler Komisyonu'nun sırasıyla 16 ve 17 Temmuz'da düzenleyeceği duruşmalara Marcus'un katılacağı duyuruldu.

Kaynak: DHA

- İstanbul