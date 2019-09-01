Libra benzeri global kripto para birimleri Dolar'ı tahtından indirir mi?
Kripto para birimi Bitcoin'in ardından Facebook'un gelecek yıl piyasaya çıkaracağı Libra, dünyanın rezerv para birimi Dolar'ın pozisyonunu nasıl etkileyecek? Son olarak İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Libra benzeri kripto para birimlerinin Dolar'ı tahtından indirebileceğini söyledi.
01.09.2019 17:38
Bitcoin'in ardından Facebook'un gelecek yıl piyasaya çıkaracağı Libra, dünyanın rezerv para birimi Dolar'ın pozisyonunu nasıl etkileyecek?
Son olarak İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, Libra benzeri kripto para birimlerinin Dolar'ı tahtından indirebileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com