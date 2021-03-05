Libor, 30 Haziran 2023'e kadar belirlenecek
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Libor, 30 Haziran 2023'e kadar belirlenecek

05.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:04
Libor, 30 Haziran 2023'e kadar belirlenecek

İngiliz Finasal Denetim Otoritesi (FCA), Londra Bankalararası Faiz Oranı'nın (Libor) Haziran 2023'ten sonra hesaplanmayacağını bildirdi.

İngiliz Finasal Denetim Otoritesi (FCA), Londra Bankalararası Faiz Oranı'nın (Libor) Haziran 2023'ten sonra hesaplanmayacağını bildirdi.

Denetim kuruluşundan yapılan açıklamada, bir, üç, altı ve 12 aylık dolar gösterge Libor'un 30 Haziran 2023'e kadar belirlenmeye devam edileceğini açıkladı.

Açıklamada, avro, yen, İsviçre frangı ve sterlin gösterge faizleri ile bir haftalık ve iki aylık dolar cinsi Libor'un da 31 Aralık 2021 tarihinde son kez belirleneceği kaydedildi.

Libor, dünyanın önde gelen bankalarının kısa vadeli borçlanma için birbirlerine uyguladıkları referans faiz oranı olarak kullanılıyor.

Dünya çapında güvenilirliği yüksek bir çok bankanın ve finans kuruluşunun merkezinin Londra'da olması nedeniyle, Libor işlemlerinin de merkezi de Londra'da yer alıyor.

2012'de yaşanan "Libor skandalı" sonrası beklenen gelişme

Günlük Libor oranlarının tespiti için bankalarca gerçek işlem verilerine dayanarak belirtilmesi gereken faiz oranlarının, bazı bankalarca manipülasyon amaçlı bildirildiği yönünde şüphelerin oluşması sonucunda 2012 yılında Libor'a ilişkin uluslararası bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde aralarında Deutsche Bank, Barclays, UBS, Rabobank, ve Royal Bank of Scotland'ın da bulunduğu 16 bankanın 2003 senesinden itibaren Libor'un hesaplanması kapsamında belirttikleri faiz oranlarını manipüle ettikleri ortaya çıkmıştı ve yaşananlar "Libor skandalı" olarak tanımlanmıştı.

Bankaların özellikle 2007-2009 finansal krizi sırasında sağlıklı ve güçlü görünebilmek amacıyla birbirleriyle iletişim kurarak normalde olması gerekenden daha düşük oranlar belirterek Libor'u kar sağlamak amacıyla manipüle ettikleri açıklanmıştı.

Birçok ülkenin denetim kurumları tarafından yapılan incelemenin sonucunda manipülasyonda bulunan bankalara 9 milyar doların üzerinde para cezası uygulanmıştı.

Skandal sonrası Libor'un uluslararası bir gösterge olmaktan çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, birçok ülke de kendi risksiz faiz oranlarını belirlemek için çalışmalar yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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