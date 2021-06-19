Liberya, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen uçuşları yasakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Liberya, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen uçuşları yasakladı

Liberya, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen uçuşları yasakladı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen tüm uçuşları yasakladı.

Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen tüm uçuşları yasakladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a karşı yeni önlemler alındığını belirtti.

Jallah, "Son 14 gün içinde Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te bulunan yolcuların Liberya'ya girmesine izin verilmeyecek." dedi.

Ülkede maske takma zorunluğunun devam ettiğini kaydeden Jallah, toplu etkinliklere de 20 kişiyi geçmemek kaydıyla izin verileceğini ifade etti.

Liberya'da şimdiye kadar 2 bin 834 Kovid-19 vakası görülürken 95 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Emel Sayın Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cristiano Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Liberya, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen uçuşları yasakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 17:26:57. #1.14#

title