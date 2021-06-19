Liberya, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen uçuşları yasakladı

Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen tüm uçuşları yasakladı.

Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen tüm uçuşları yasakladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a karşı yeni önlemler alındığını belirtti.

Jallah, "Son 14 gün içinde Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te bulunan yolcuların Liberya'ya girmesine izin verilmeyecek." dedi.

Ülkede maske takma zorunluğunun devam ettiğini kaydeden Jallah, toplu etkinliklere de 20 kişiyi geçmemek kaydıyla izin verileceğini ifade etti.

Liberya'da şimdiye kadar 2 bin 834 Kovid-19 vakası görülürken 95 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu