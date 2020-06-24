Liberya Eğitim Bakanı Kovid-19'a yakalandı Batı Afrika ülkesi Liberya'da Eğitim Bakanı Ansu D. Sonii'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Liberya'da Eğitim Bakanı Ansu D. Sonii'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, böbrek hastalığı olan 70 yaşındaki Bakan Sonii'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sonii'nin tedavisi için Gana'da bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Liberya'da şimdiye kadar 652 Kovid-19 vakası görülürken, 34 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA