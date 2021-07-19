Liberya'da yolcu teknesi alabora oldu: 11 ölü
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Liberya'da yolcu teknesi alabora oldu: 11 ölü

Liberya'da yolcu teknesi alabora oldu: 11 ölü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın başkenti Monrovia'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın başkenti Monrovia'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Liberya Denizcilik Kurumu Komiseri Eugene Lenn Nagbe, yaptığı açıklamada, başkent Monrovia'dan Buchanan'a gitmek üzere yola çıkan teknenin alabora olduğunu belirtti.

Nagbe, facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

En az 15 kişinin halen kayıp olduğunu bildiren Nagbe, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Liberya'da yağış sezonunda nehirlerde sık sık tekne faciaları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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