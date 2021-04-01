Liberya'da protestocular cezaevini bastı: 90 mahkum kaçtı
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Liberya'da protestocular cezaevini bastı: 90 mahkum kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Liberya'da protestocular cezaevini bastı: 90 mahkum kaçtı

Liberya'da protestocuların cezaevine baskın yapması sonucu 90 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Liberya'da protestocuların cezaevine baskın yapması sonucu 90 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Maryland eyaletindeki Harper kentinde protestocular, cezaevini bastı. Baskın sırasında en az 90 mahkumun cezaevinden kaçtığı belirtildi.

Polis sözcüsü Moses Carter yaptığı açıklamada, göstericilerin bir motosikletçinin katilini bulmak için hapishaneyi bastığını ve o sırada mahkumların kaçtığını söyledi. Carter, polisin ceza evini yaklaşık 30 bin kişinin bastığını ve güvenlik güçlerinin bu nedenle olayı kontrol altına almakta zorlandığını ifade etti.

Olayın ardından Devlet Başkanı George Weah, 06.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. - MONROVIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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