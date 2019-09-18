Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

18.09.2019 15:10

Liberya'da bir okulda çıkan yangında en az 25 çocuğun öldüğü belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında en az 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA