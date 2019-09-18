Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

Liberya'da bir okulda çıkan yangında en az 25 çocuğun öldüğü belirtildi.

18.09.2019 14:50
Liberya'da okulda yangın: 25 çocuk öldü

Liberya'da bir okulda çıkan yangında en az 25 çocuğun öldüğü belirtildi.


Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında en az 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.


Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.


Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. - MONROVIA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.