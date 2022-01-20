Liberya'da kilisede izdiham: 30 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liberya'da kilisede izdiham: 30 ölü

Liberya'da kilisede izdiham: 30 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Liberya'da New Kru kasabasında bir kilisede ayin sırasında meydana gelen izdihamda 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Liberya'da New Kru kasabasında bir kilisede ayin sırasında meydana gelen izdihamda 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın New Kru kasabasında düzenlenen ayin sırasında izdiham yaşandı. Silahlı bir grubun kalabalığa saldırmasının ardından ayine katılanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan izdihamda, 17'si kadın, 11'i çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayın ardından bıçaklı bir kişinin gözaltına alındığı alınırken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Liberya'da son zamanlarda silahlı sokak çetelerinin sayısının arttığı açıklandı. - TRABLUS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Batı Afrika, Liberya, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title