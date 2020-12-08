Liberya'da halk anayasa referandumu için sandık başında

Batı Afrika ülkesi Liberya'da halk, başkanlık süresini kısaltmaya yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmak için sandık başına gitti.

4,8 milyon nüfusu olan Liberya'da 2,5 milyon kayıtlı seçmen, referandumda, devlet başkanı, meclis ve senato üyelerinin görev sürelerinin kısaltılmasına "Evet" ya da "Hayır" diyecek.

Devlet Başkanı George Weah, referanduma ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede yıllarca aynı lideri tutmanın "doğru karar" olmadığını belirtti.

Weah, referandumun önemine dikkati çekerek halka oy kullanma çağrısında bulundu.

Halk, referandumda ayrıca 1973'te çifte vatandaşlığa getirilen yasağın kaldırılmasını da oylayacak.

Ülkede yapılacak anayasa değişikliğiyle devlet başkanı ve meclis üyelerinin görev süresinin 6 yıldan 5 yıla, senatörlerin görev süresinin ise 9 yıldan 7 yıla indirilmesi öngörülüyor.

Sandıklar yerel saatle 18.00'de (TSİ 21.00) kapanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu