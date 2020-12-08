Liberya'da halk anayasa referandumu için sandık başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Liberya'da halk anayasa referandumu için sandık başında

08.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:30
Liberya'da halk anayasa referandumu için sandık başında

Batı Afrika ülkesi Liberya'da halk, başkanlık süresini kısaltmaya yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmak için sandık başına gitti.

Batı Afrika ülkesi Liberya'da halk, başkanlık süresini kısaltmaya yönelik anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmak için sandık başına gitti.

4,8 milyon nüfusu olan Liberya'da 2,5 milyon kayıtlı seçmen, referandumda, devlet başkanı, meclis ve senato üyelerinin görev sürelerinin kısaltılmasına "Evet" ya da "Hayır" diyecek.

Devlet Başkanı George Weah, referanduma ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede yıllarca aynı lideri tutmanın "doğru karar" olmadığını belirtti.

Weah, referandumun önemine dikkati çekerek halka oy kullanma çağrısında bulundu.

Halk, referandumda ayrıca 1973'te çifte vatandaşlığa getirilen yasağın kaldırılmasını da oylayacak.

Ülkede yapılacak anayasa değişikliğiyle devlet başkanı ve meclis üyelerinin görev süresinin 6 yıldan 5 yıla, senatörlerin görev süresinin ise 9 yıldan 7 yıla indirilmesi öngörülüyor.

Sandıklar yerel saatle 18.00'de (TSİ 21.00) kapanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Kuveyt'te halk sandık başında
Kuveyt'te halk sandık başında
VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında
VEDAŞ ekipleri hayatın enerjisi için görev başında
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Sinan Gümüş Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Silah Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Liberya'da halk anayasa referandumu için sandık başında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 20:30:57. #1.14#
title