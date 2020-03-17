Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı.

Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı İSTANBUL - Liberya bandrollü boş kargo gemisi TYCOON, Ukrayna'nın Odessa limanına doğru seyir halindeyken İstanbul boğazında motor arızası yaptı. Arıza sonucu Beykoz açıklarında kitlenen dev kargo gemisi Kıyı Emniyeti tarafından Beykoz açıklarında kontrolü yapılarak güvenli bir noktaya çekiliyor. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Liberya bandrollü Kargo gemisi İstanbul boğazında arıza yaptı