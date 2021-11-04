Liberya 68 bin doz Johnson and Johnson aşısı aldı

Batı Afrika ülkesi Liberya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 68 bin doz teslim aldı.

Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında temin edilen 68 bin doz J&J aşısı başkent Monrovia'ya ulaştı.

Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, teslim alınan aşıların ülkedeki salgınla mücadelede yardımcı olacağını belirtti.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Liberya'da, salgının başından bu yana 5 bin 815 kişi virüse yakalandı ve 287 kişi yaşamını yitirdi.

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