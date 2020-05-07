Liberty ve Telefonica Birleşik Krallık operasyonlarını birleştiriyor

Telekom şirketleri Liberty Global Plc ve Telefonica SA Birleşik Krallık'taki operasyonlarını birleştirme kararı aldıklarını açıkladılar.

Telekom şirketleri Liberty Global Plc ve Telefonica SA Birleşik Krallık'taki operasyonlarını birleştirme kararı aldıklarını açıkladılar.

Telefonica'nın resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki şirket, önümüzdeki beş yıl içinde Birleşik Krallık'ta toplam 10 milyan sterlinlik yatırım yapacaklar.

İngiliz telekom piyasasında son beş yılda gerçekleşen en büyük birleşme olan bu anlaşma sonucunda en büyük kablolu TV sağlayıcısı Liberty'nin Virgin Media şirketi ile ikinci büyük mobil operatör olan Telefonica'nın O2 şirketi birleşmiş olacak. Son yıllarda Avrupa'da bir dizi şirketini satan Liberty'nin sahibi ABD'li deneyimli milyarder John Malone, bu işlemle sattığı varlıklara bir yenisini ekledi. Malone, daha önce Almanya ve Orta Avrupa'daki sabit kablo şebekelerini Vodafone'a satmıştı.Açıklamaya göre, bu anlaşma sonucunda Telefonica'nın O2 şirketinin değeri 12.7 milyar sterlin, Liberty'nin Virgin Media şirketinin değeri ise 18.7 milyar sterlin olarak belirlendi. Her iki şirketin değerlemesi borçları da kapsayan toplam işletme değeri esasına göre yapıldı.

Kaynak: DHA