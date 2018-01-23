Liberty Island Park" Yeniden Faaliyette - New

- "Liberty Island Park"ın tekrar faaliyete açılması

Parka gelen ziyaretçilerden detaylar

Gemi turundan görüntüler

NEW YORK - ABD Senatosu, üç gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. Geçici bütçe tasarısının Senato'dan geçmesinin ardından bazı kamu kuruluşları faaliyete başladı. Ziyaretlere geçici olarak kapatılan "Özgürlük Anıtı" heykelinin bulunduğu "Liberty Island Park" sabah saatlerinden itibaren tekrardan faaliyete başladı. Anıtın bulunduğu adaya, yerli ve yabancı turistler için feribot seferleri yapıldı.