Libertadores ve Sudamericana ertelendi Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana turnuvasındaki karşılaşmaların korona virüs salgını nedeniyle 5 Mayıs tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana turnuvasındaki karşılaşmaların korona virüs salgını nedeniyle 5 Mayıs tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

CONMEBOL'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, korona virüs salgınının ardından Libertadores ve Sudamericana kupası maçlarının durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Libertadores ve Sudamericana'nın 5 Mayıs'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, futbolcular, teknik heyetler, hakemler, yöneticiler, taraftarlar ve basın mensuplarının korona virüs salgınından korunması ve yayılmasını engellemek için bu kararın alındığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA