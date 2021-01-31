Libertadores Kupası şampiyonu Palmeiras oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Libertadores Kupası şampiyonu Palmeiras oldu

31.01.2021 02:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 02:18
Libertadores Kupası şampiyonu Palmeiras oldu

BUENOS Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde karşılaşan iki Brezilyalı takımdan Palmeiras, rakibi Santos'u uzatmalarda 1-0 yenerek kupayı kaldırdı.

BUENOS Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde karşılaşan iki Brezilyalı takımdan Palmeiras, rakibi Santos'u uzatmalarda 1-0 yenerek kupayı kaldırdı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası final maçında Arjantinli Patricio Loustau'nun hakemliğinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi iki takımın da eşitliğiyle sona erdi ve uzatmalara geçildi.

Maçın 98. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Palmeiraslı oyuncu Breno Lopes, penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Maç sonucu: 1-0.

Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo da maçın son dakikalarına oyuna dahil oldu.

Böylece Palmeiras, tarihinde ikinci defa Libertadores Kupası'nı kaldırmış oldu. Brezilyalı ekip, ilk kez 1999 yılında kupayı kazanmıştı.

Ayrıca Palmeiras, bu zaferle Katar'ın ev sahipliği yapacağı, ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı da elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Guy Ritchie Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kabe Bursa Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libertadores Kupası şampiyonu Palmeiras oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 02:18:52. #1.14#
title