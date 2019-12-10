Liberman: "İsrail'de hükümet kurulamazsa bunun nedeni Netanyahu ve Gantz'ın egosudur"

10.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:20

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, yarın akşama kadar koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde bundan Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın sorumlu olacağını söyledi.

İsrail Meclisine hükümeti kuracak isim üzerinde anlaşması için tanınan süre daralırken, koalisyon görüşmelerine kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu ve Gantz'a yüklendi.

Liberman, Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine katılması için istediği bakanlığın kendine önerildiğini, ancak "İsrail'in çıkarları" için bu öneriyi reddettiklerini belirtti.

Netanyahu ve Gantz'ın dönüşümlü başbakanlıkta kimin önce koltuğa oturacağı konusunda anlaşamadığını, bu yüzden iki lider arasındaki koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını kaydeden Liberman, "24 saat içinde hükümet kurulamazsa bunun nedeni iki büyük parti Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı liderlerinin (Netanyahu - Gantz) egolarını bir tarafa bırakıp kimin önce başbakan olacağı konusunda anlaşamamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ülkede koalisyon krizi derinleşirken, Meclis, 11 Aralık'ta yerel saatle 23: 59'da sona erecek süre zarfında koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa İsrail bir yıl içinde üçüncü kez erken seçime gidecek.

İsrail'deki koalisyon krizi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimlerin ardından önce Netanyahu'yu koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmiş ancak Likud lideri yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisi'ne vermişti.

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: AA