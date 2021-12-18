Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza - Haberler
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Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Güncel

- Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza Denize kirli balast döktükler Kocaeli'de İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğü tespit edilen Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza kesildi.

- Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza

Denize kirli balast döktükler

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğü tespit edilen Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza kesildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten Liberia bandıralı gemi ekipleri harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında Körfez ilçesinde bulunan bir limanda bulunan geminin denize kirli balast döktüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan tespitin ardından İzmit Körfezi'ni kirleten Medi Egeo adlı kuru yük gemisine 3 milyon 228 bin 721 TL ceza kesildi. Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekiplerin, temizleme çalışmalarını tamamlandığı öğrenildi.

Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza

Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza

Liberia bandıralı gemiye 3 milyon 228 bin 721 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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