LGS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Nakil başvuru tarihi nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından orta öğretime geçiş için yapılan LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre 1 Temmuz'da başlatılan lise tercihleri dün saat 17.00'de sona erdi. Tercihlerin yapılmasından sonra gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. MEB tarafından açıklanan takvime göre LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

BOŞ KONTENJAN VE YATILI OKULU BAŞVURULARI TARİHİ

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.