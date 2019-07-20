LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler LGS tercih sonuçlarında!

MEB tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı yani 2019 LGS sonuçları, 24 Haziran'da açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre LGS tercih dönemi, 27 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihlerinde idi. En fazla beş adet tercih yapılan bu dönemden sonra LGS yerleştirme sonuçları yani tercih sonuçlarının açıklanması beklenmeye başlandı. 22 Temmuz'da açıklanacak LGS yerleştirme sonuçları sonrasında nakil ve kayıt dönemi başlayacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

BOŞ KONTENJAN VE YATILI OKULU BAŞVURULARI TARİHİ

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.