LGS yerleştirme sonuçları açıklandı (2) BAKAN SELÇUK, AÇIKLAMA YAPTIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

BAKAN SELÇUK, AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Liseye başlayacak öğrencilerimize şimdiden okullarınıza hoş geldiniz diyorum. Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin yüzde 99'u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA