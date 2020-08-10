LGS yerleştirme sonuçları açıklandı MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki 1'inci yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki 1'inci yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları, bakanlığın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: DHA