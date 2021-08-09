LGS yerleştirme sonuçları 2.tercihler! LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı!

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı. Binlerce adayın gerçekleştirdiği LGS 2. nakil tercih işlemleri 2-6 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda LGS yerleştirme sonuçları 2.tercihler! LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı! başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

LGS yerleştirme sonuçları 2.tercihler! LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı! başlıkları araştırılıyor. Lise kayıt sürecinde işlem yapan öğrencilerin heyecanla beklediği duyuru yapıldı. LGS 2. tercih sonuçları nereden görüntülenir? İşte, Lise 2. tercih sonuçları görüntüleme ve sorgulama ekranı.

LGSYERLEŞTİRME SONUÇLARI 2. TERCİHLER!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.

LGS TERCİHLERİNDE HERHANGİ BİR KURUMA YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?



LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeler tamamlanacak.