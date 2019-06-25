LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak
LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
Kaynak: AA
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