LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak

LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA
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